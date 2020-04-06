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Просто и понятно: как надо мыть руки. Рубрика «Антивирус»

06.04.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Просто и понятно: как надо мыть руки. Рубрика «Антивирус»

Личная гигиена дома, дистанция в общественных местах, дезинфекция рабочего места. Четкие рекомендации дали и Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав. По сути, эти правила давно знакомы, они элементарны! Но так важны сегодня. 

«Руки мыть, руки мыть нужно каждый день». Кто бы мог подумать, что строки из этой незатейливой песенки для малышей станут очень актуальными и у взрослых. И дело не в мотиве, тут важна суть. Мы все, несмотря на возраст, должны учиться поступать правильно. Только 5% людей моют руки правильно. Остальные – нет. Защитить себя от вирусов и инфекций – это не просто взять сполоснуть, намылить и снова сполоснуть. Запоминаем и делаем! 

Есть шесть важных мелочей. Первое: ладонь к ладони! Второе: мылим между пальцами. Третье: не забываем про тыльные стороны кистей. Четвёртое: помним про большие пальцы. Пятое: а теперь сами пальцы, все десять. Наконец, шестое: ногти, их тоже моем. Итак, вода, мыло и бумажные салфетки. Вот наш набор. Открываем кран, берём мыло и дальше шесть пунктов. Ну, а чтобы это не было скучно – пойте! Да, напевайте вашу любимую песню, секунд 20. Именно столько специалисты рекомендуют тратить на эту процедуру. 

Оксана Тонко, доцент кафедры эпидемиологии и микробиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Мыло помогает смыть с кожи рук все частички загрязнений, в том числе вирусы и бактерии. Не уничтожает, мыло механически удаляет все то, что есть на поверхности кожи рук. Процедура, выполненная сразу же после контакта, перед тем, как нужно дотронуться до слизистой. Руки надо мыть так часто, как вы сможете это сделать». 

Да, конечно, у каждого свои техника, стиль и привычка. Но переучиваться придётся, если не хотите заболеть. Всего 21 день – именно столько нужно, чтобы эта полезная привычка стала частью жизни. Да, вот ещё важно. Почему мыть именно с мылом? Если просто намочить руки, то микроорганизмы будут только радоваться и размножаться ещё больше во влажной среде. И кран закрываем салфеткой, а не чистыми руками!

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Личная гигиена дома, дистанция в общественных местах, дезинфекция рабочего места. Четкие рекомендации дали и Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав. По...
 
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