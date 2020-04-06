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Бельгийский велогонщик выиграл «Тур Фландрии», который прошел в виртуальном формате
Источник материала: ОНТ
Бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат выиграл «Тур Фландрии», который прошел в виртуальном формате.
Используя онлайн-платформу, гонщики проехали финальные 32 км дистанции. Они соревновались дома на велотренажерах, которые способны повторять подъемы и имитировать брусчатку. На старт виртуальной гонки вышли 13 спортсменов. Аудитория «Тура Фландрии» составила более шестисот тысяч человек.
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Бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат выиграл «Тур Фландрии», который прошел в виртуальном формате. Используя онлайн-платформу, гонщики проехали финальные 32 км...
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