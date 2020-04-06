Идеально ровная кожа: как избавиться от пигментации

Источник материала: Полымя

С приходом весны несовершенства кожи проявляются сильнее. Речь о веснушках и пигментных пятнах. Некоторые люди страдают от чрезмерной пигментации. Причиной становится пигмент меланин. Сегодня мы с косметологом Григорием Гольдиным разобрались, что влияет на образование пигментных пятен и как от них избавиться.





Причины пигментации

Большинство людей сталкиваются с образованием пигментации. Специальные клетки меланоцитами образуется пигмент меланин. Клетки располагаются глубоко под кожей, пронизывая весь эпидермис. Спровоцировать выброс меланина могут различные факторы:

* Гормональный сбой;

* Иммунные нарушения;

* Заболевания желудочно-кишечного тракта, других органов;

* Прием лекарств;

* Стресс;

* Воспалительные и механические повреждения кожи;

* Чрезмерное влияние ультрафиолета.

Пигментация не проявится, если нет хронических болезней, кожа увлажнена, имеет высокий гидролипидный барьер. Бороться с проблемой необходимо на внутреннем и внешнем уровнях.

Как избавиться от пигментации

Бороться с пигментацией можно в косметологическом кабинете, где специалист применяет пилинги, инъекционные и аппаратные техники. Пилинг оказывает поверхностное воздействие, но не поможет избавиться от причины. В составе пилингов содержатся отшелушивающие ингредиенты, вещества для подавления пигментообразования, оказывающие противовоспалительное и осветляющее действие.

Ретиноловый пилинг стимулирует работу кератиноцитов и фибробластов, что вызывает препятствование образованию меланина. Лучше всего средство подходит для возрастной и проблемной кожи. Курс процедур необходимо проводить в осенне-зимний период. Риск образования пигментации выше весной и летом, поэтому процедуры могут быть абсолютно бессмысленными.

Существует ряд инъекционных методик для того, чтобы избавиться от пигментации. Уколы в любом случае оставят следы. Если провести процедуру летом, то после влияния солнца маленький синяк на лице может превратиться в пигментное пятно. Такой же риск при инъекциях, оставляющих папулы.

Весной и летом важно применять профилактические меры по избавлению от пигментации. Важно не допустить её образования. Применение ряда инъекционных процедур позволит добиться нужного эффекта. Речь о классической биоревитализации, инъекционных экзопротекторах, биоремодуляции, плазмотерапии, мезотерапии.

Не менее полезны аппаратные способы, но это не лечение. Они необходимы для осветления кожи, выравнивания тона, улучшения внешнего вида. Аппарат разрушает темный пигмент. Обычно применяют следующие методики: IPL или лазерные технологии. Первый применяется для борьбы с веснушками, лентиго, фотоповреждениями вследствие инсоляции. Лазер проникает в глубокие слови кожи.

Параллельно с косметологическими услугами необходимо проводить домашний уход. Прием витаминов уменьшит восприимчивость рецепторов, ответственных за запуск меланогенеза. За три-четыре месяца до планируемой инсоляции необходимо начинать приём биодобавок. Предварительно получить консультацию специалиста.