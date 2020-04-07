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«Черная вдова» восполнит многие пробелы киновселенной Marvel
Источник материала: ОНТ
Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что ждет фанатов в «Черной вдове», фильме о приключениях Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. Слова продюсера
Файги пообещал, что зрители будут впечатлены прошлым Черной вдовы. Также Кевин отметил, что в киновселенной были многочисленные намеки на факты из биографии Романофф. «Некоторые ее появления в других фильмах откроются с новой стороны, которая удивит вас», – подчеркнул глава Marvel Studios.
«Черная вдова» расскажет фанатам, чем главная героиня занималась вне работы в команде супергероев. Действие фильма разворачивается между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
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Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что ждет фанатов в «Черной вдове», фильме о приключениях Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. Слова продюсера...
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