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Игры плей-офф NHL могут пройти в Северной Дакоте
Источник материала: ОНТ
Руководство NHL (Национальная хоккейная лига) рассматривает вариант проведения игр плей-офф сезона 2019/2020 в одном месте. Как
Также ранее появлялась информация, что плей-офф может пройти в Лас-Вегасе (штат Невада).
Регулярный чемпионат NHL приостановлен. Пока неизвестно, когда будут возобновлены игры и в каком формате может быть доигран сезон.
Фото: nhl.com
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Руководство NHL (Национальная хоккейная лига) рассматривает вариант проведения игр плей-офф сезона 2019/2020 в одном месте. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой...
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