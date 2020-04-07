Игры плей-офф NHL могут пройти в Северной Дакоте

Источник материала: ОНТ

Руководство NHL (Национальная хоккейная лига) рассматривает вариант проведения игр плей-офф сезона 2019/2020 в одном месте. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sportsnet, речь может идти о штате Северная Дакота.

Также ранее появлялась информация, что плей-офф может пройти в Лас-Вегасе (штат Невада).

Регулярный чемпионат NHL приостановлен. Пока неизвестно, когда будут возобновлены игры и в каком формате может быть доигран сезон.

Фото: nhl.com

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