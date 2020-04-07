Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко

Источник материала: Полесская правда

Помощником члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко назначена Светлана Ивановна ЛЁЛЯ.

Родилась в Пинске в 1992 году. В 2010 году окончила Институт журналистики Белорусского государственного университета по специальности «литературная работа (редактирование)». До назначения с 2015 года работала специальным корреспондентом КИУП «Телерадиокомпания «Пинск».

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