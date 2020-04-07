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Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко

07.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. ХроленкоПомощником члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко назначена Светлана Ивановна ЛЁЛЯ.

Родилась в Пинске в 1992 году. В 2010 году окончила Институт журналистики Белорусского  государственного университета по специальности «литературная работа (редактирование)». До назначения с 2015 года работала специальным корреспондентом КИУП «Телерадиокомпания «Пинск».

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Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко Назначен новый помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.Ф. Хроленко

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