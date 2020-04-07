Защитим пожилых людей от преступников

Источник материала: Новости Докшицы



В МВД Беларуси отмечают рост преступлений, совершенных в отношении лиц преклонного возраста: чаще всего это кражи и мошенничества. Под особым прицелом злоумышленников — одиноко проживающие пенсионеры и пожилые люди с ограниченными возможностями.

В I квартале 2020 года количество жертв преступлений старше 60 лет увеличилось на 18%.

Наиболее распространенный способ обмана стариков — посещение на дому под видом работников социальных или коммунальных служб, торговли, сотрудников системы здравоохранения, представителей религиозных конфессий.

МВД просит пожилых людей, их родственников и близких в подобных ситуациях сразу обращаться за помощью в милицию.

Основные правила безопасности:

— ни под каким предлогом не открывайте двери незнакомцам,

— проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми,

— по возможности позвоните родственнику или соседу, если же по каким-либо причинам не можете этого сделать, попросите визитеров прийти позже,

— разговаривайте с посетителем на лестничной клетке, возле подъезда, на улице, исключите общение с ним в стенах собственного жилья,

— не передавайте банковские карточки, документы, деньги и ценности незнакомцам,

— запишите на видном месте список телефонов коммунальных, социальных, аварийных служб, своих соседей, а также участкового инспектора милиции и органа внутренних дел.

Источник: Министерство внутренних дел.