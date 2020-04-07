Защитим пожилых людей от преступников

В МВД Беларуси отмечают рост преступлений, совершенных в отношении лиц преклонного возраста: чаще всего это кражи и мошенничества. Под особым прицелом злоумышленников — одиноко проживающие пенсионеры и пожилые люди с ограниченными возможностями.
В I квартале 2020 года количество жертв преступлений старше 60 лет увеличилось на 18%.
Наиболее распространенный способ обмана стариков — посещение на дому под видом работников социальных или коммунальных служб, торговли, сотрудников системы здравоохранения, представителей религиозных конфессий.
МВД просит пожилых людей, их родственников и близких в подобных ситуациях сразу обращаться за помощью в милицию.
Основные правила безопасности:
— ни под каким предлогом не открывайте двери незнакомцам,
— проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми,
— по возможности позвоните родственнику или соседу, если же по каким-либо причинам не можете этого сделать, попросите визитеров прийти позже,
— разговаривайте с посетителем на лестничной клетке, возле подъезда, на улице, исключите общение с ним в стенах собственного жилья,
— не передавайте банковские карточки, документы, деньги и ценности незнакомцам,
— запишите на видном месте список телефонов коммунальных, социальных, аварийных служб, своих соседей, а также участкового инспектора милиции и органа внутренних дел.
Источник: Министерство внутренних дел.