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Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома

07.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома
Начальником отдела культуры Пинского районного исполнительного комитета назначена Людмила Васильевна ГОЛОВАЧ.

Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкомаРодилась в г. Давид-Городок Столинского района в 1971 году. В 2008 году окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «режиссура (народные обряды и праздники)». С 1991 года работала в учреждениях культуры Столина, затем Пинского района. До назначения с 2013 года возглавляла отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома.

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Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома

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