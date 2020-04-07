Назначен начальник отдела культуры Пинского райисполкома

Источник материала: Полесская правда



Начальником отдела культуры Пинского районного исполнительного комитета назначена Людмила Васильевна ГОЛОВАЧ.

Родилась в г. Давид-Городок Столинского района в 1971 году. В 2008 году окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «режиссура (народные обряды и праздники)». С 1991 года работала в учреждениях культуры Столина, затем Пинского района. До назначения с 2013 года возглавляла отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома.

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