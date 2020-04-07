В Польше позволили голосовать на выборах президента по почте

сообщает Белта со ссылкой на RMF24. Об этомБелта со ссылкой на RMF24.





По мнению авторов проекта, возможность проголосовать посредством почты – это необходимая мера, которая должна помочь обезопасить избирателей в период пандемии. Также это позволит провести президентские выборы 10 мая, а не переносить их на более поздний срок.





Поправки в избирательный кодекс далее будет рассматривать Сенат. На это ему отводится 30 дней.



