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В Польше позволили голосовать на выборах президента по почте
Источник материала: Партизан
В понедельник, 6 апреля, Сейм Польши принял предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном голосовании на президентских выборах 2020 года.
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По мнению авторов проекта, возможность проголосовать посредством почты – это необходимая мера, которая должна помочь обезопасить избирателей в период пандемии. Также это позволит провести президентские выборы 10 мая, а не переносить их на более поздний срок.
Поправки в избирательный кодекс далее будет рассматривать Сенат. На это ему отводится 30 дней.
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В понедельник, 6 апреля, Сейм Польши принял предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном...
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