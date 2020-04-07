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В Польше позволили голосовать на выборах президента по почте

07.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 6 апреля, Сейм Польши принял предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном голосовании на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на RMF24.

По мнению авторов проекта, возможность проголосовать посредством почты – это необходимая мера, которая должна помочь обезопасить избирателей в период пандемии. Также это позволит провести президентские выборы 10 мая, а не переносить их на более поздний срок.

Поправки в избирательный кодекс далее будет рассматривать Сенат. На это ему отводится 30 дней.
 
 
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В понедельник, 6 апреля, Сейм Польши принял предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о дистанционном...
 
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