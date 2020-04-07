Как в сказке: вороны начали приносить девушке монеты за еду

Источник материала: ОНТ

Пользовательница сайта Reddit под ником neuroticbrunette опубликовала пост, в котором рассказала, что вороны начали приносить ей монеты за еду.

Девушку несколько недель подряд каждый день выносила местным воронам еду. Птицы возвращаются в одно и то же время и начинают шуметь за окном, если их забывают покормить.

Недавно она начала получать от них благодарность – монетки. Сперва девушка не понимала, откуда на заднем крыльце у нее деньги. Через какое-то время она заметила ворону, которая подкинула в горсть мелочи еще монету.

Пользовательница называет это «невероятным», но в то же время радуется такой форме благодарности. И теперь, благодаря пернатым друзьям, у семьи есть дополнительные 39 центов.

История похожа на выдумку, но в действительности некоторые исследования показывают , что в некоторых аспектах вороны такие же умные, как и семилетний ребенок.

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