Не допустить формализма в профилактике правонарушений

Прокуратура Минской области провела единый день информирования с командирами взводов в войсковой части в Слуцке

В рамках единого дня информирования прокуратура Минской области в 30 отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке провела с командирами взводов профилактическое мероприятие.

Тема — исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов.

Цель мероприятия – конкретизация работы командования воинской части по выявлению и искоренению причин совершения правонарушений в армейской среде.

В мероприятии приняли участие более 20 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также командование батальонов и бригады.

В своем выступлении старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Кузнецов разъяснил отдельные положения внутриведомственных актов, регулирующих вопросы профилактики правонарушений в сфере межличностных отношений в Вооруженных Силах и транспортных войсках. Рассказал о наиболее приемлемых и действенных формах и методах организаторской работы в данном направлении.

«Взвод является наименьшим подразделением, командиром которого является офицер. Именно поэтому командирам необходимо уметь анализировать и оценивать с позиций уставных норм и правил поведение как каждого военнослужащего в отдельности, так и жизнедеятельность вверенного им подразделения в целом. Только решительная и бескомпромиссная борьба со всеми негативными явлениями в сфере воинской дисциплины путем исполнения в подразделениях закрепленных во внутриведомственных актах положений, позволит формированию здоровой морально-психологической обстановки в воинских коллективах»,- подчеркнул Денис Кузнецов.

Он обратил внимание присутствующих, что работа по обеспечению дисциплинированности военнослужащих должна вестись исключительно на основе законов, требований воинской присяги, общевоинских уставов и инструкций.

Фото: прокуратура Минской области

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области Денис Кузнецов



