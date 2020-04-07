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В Белгосуниверситете специалистов для АЭС будут готовить на современном виртуальном тренажере
07.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Студентов БГУ, обучающихся по специальности «ядерная и радиационная безопасность», будут готовить на современном виртуальном тренажере Atomic Keeper Education. Его использование позволит отработать навыки в области учета и контроля ядерных материалов и нештатные ситуации, связанные с данным процессом. Об этом
«Востребованность таких специалистов связана с внедрением на
В настоящее время идет заключительный этап по созданию тренажера. Благодаря ему у студентов появится возможность отработать реальные ситуации на АЭС и изучить интерфейс информационной системы. Например, студентам предложат самим составить отчет для МАГАТЭ и описать сложную последовательность действий работы с ядерным топливом. Результаты будут сверяться с настоящим отчетом, что позволит сразу увидеть ошибки и недочеты. Преподаватели смогут наблюдать за статусом выполнения студенческих работ с компьютера, телефона или любого другого мобильного устройства. Тренажер будет использоваться также для повышения квалификации специалистов Белорусской АЭС. Предполагается ежегодное обучение на виртуальном тренажере около 30 студентов и магистрантов, а также до 10 слушателей курсов повышения квалификации.
Спроектирован комплекс специалистами компании по разработке промышленного ПО «Прикладные системы» под руководством преподавателей кафедры ядерной и радиационной безопасности МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ Евгения и Ольги Хаджиновых.
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Студентов БГУ, обучающихся по специальности «ядерная и радиационная безопасность», будут готовить на современном виртуальном тренажере Atomic Keeper Education. Его...
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