В Белгосуниверситете специалистов для АЭС будут готовить на современном виртуальном тренажере

Источник материала: Вороновская газета





Студентов БГУ, обучающихся по специальности «ядерная и радиационная безопасность», будут готовить на современном виртуальном тренажере Atomic Keeper Education. Его использование позволит отработать навыки в области учета и контроля ядерных материалов и нештатные ситуации, связанные с данным процессом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

«Востребованность таких специалистов связана с внедрением на Белорусской АЭС уникальной автоматизированной системы учета, контроля и мониторинга ядерных материалов Atomic Keeper. Она также предназначена для оперативной подготовки отчетов. Внося корректирующую информацию в отдельные блоки системы, такие как «предварительная заявка», «перемещение оборудования», «окончательная заявка», документы автоматически заполняются и формируются в отчет для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время идет заключительный этап по созданию тренажера. Благодаря ему у студентов появится возможность отработать реальные ситуации на АЭС и изучить интерфейс информационной системы. Например, студентам предложат самим составить отчет для МАГАТЭ и описать сложную последовательность действий работы с ядерным топливом. Результаты будут сверяться с настоящим отчетом, что позволит сразу увидеть ошибки и недочеты. Преподаватели смогут наблюдать за статусом выполнения студенческих работ с компьютера, телефона или любого другого мобильного устройства. Тренажер будет использоваться также для повышения квалификации специалистов Белорусской АЭС. Предполагается ежегодное обучение на виртуальном тренажере около 30 студентов и магистрантов, а также до 10 слушателей курсов повышения квалификации.

Спроектирован комплекс специалистами компании по разработке промышленного ПО «Прикладные системы» под руководством преподавателей кафедры ядерной и радиационной безопасности МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ Евгения и Ольги Хаджиновых.

https://www.belta.by/