Источник материала: Новости Дзержинска

Каждый год в конце марта, начале апреля из теплых стран в Беларусь возвращаются перелетные птицы. Однако найти себе жилье им не всегда удается: то дерево срублено, то скворечник разорен.

Чтобы помочь пернатым, в рамках реализации инициатив социально-значимого проекта «Школа и поселок вместе к устойчивому развитию» в Негорельской средней школе № 1 Дзержинского района прошла акция «Сделай скворечник – помоги птицам!».

Мероприятие было организовано в партнерстве с Негорельским учебно-опытным лесхозом, работники которого предоставили материал для изготовления скворечников. Учащиеся и педагоги школы сделали около 60 скворечников, которые были переданы лесхозу, а также размещены на территории школы и сельсовета.











