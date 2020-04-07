Медсестра из США показала, какую типичную ошибку совершают те, кто носит перчатки для защиты от вирусов

Источник материала: ОНТ

Жительница США Молли Ликси, которая работала медсестрой отделения неотложной помощи в одной из больниц города Сагино в штате Мичиган, записала видео, где показала типичную ошибку тех, кто носит перчатки, пытаясь защитить себя от вирусов.

Женщина опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook, он моментально стал вирусным, пишет CNN.

По словам Ликси, главная ошибка людей при использовании перчаток заключается в том, что они забывают о перекрестном заражении и трогают вещи, которые затем берут в руки без перчаток. Например, вернувшись домой из магазина, где разговаривали по телефону в перчатках, затем возьмут смартфон в руки уже без перчаток, но на нем к тому моменту будут вирусы.

На кадрах медсестра имитировала поход в продуктовый магазин. Женщина сначала якобы в машине надела перчатки, чтобы защититься от вирусов, и взяла с собой смартфон (его на видео изображает кусок картона).

Ликси в перчатках берет различные «товары», на поверхности которых есть «вирус» (на видео это краска). В итоге одна из перчаток оказалась загрязнена, однако человек не думает о перекрестном заражении и в магазине чешет нос и разговаривает по телефону. Затем он едет домой, выбрасывает перчатки и руками вновь берет смартфон, а на нем уже есть вирус, который в итоге оказывается и на руках.

Американка посоветовала помнить об этом, иначе перчатки окажутся не только бесполезными для защиты от вирусов, но наоборот усыпят бдительность человека и повысят риск заражения.

«Если вам хочется надеть перчатки, помните о том, что это руки нужно мыть все равно, – напомнила медсестра. Она добавила, что ни в коме случае нельзя трогать лицо, пока руки грязные.

Недавно медсестра из города Далласа (штат Техас) Хейс Эрлс тоже поделилась с пользователями соцсетей видео, в котором объяснила, как важно мыть руки, чтобы не разариться вирусами. Кадры она опубликовала на ресурсе TikTok. На видео женщина объясняла своему трехлетнему сыну, что микробы прилипают к рукам, на примере перца. Она опустила палец в стакан с водой, посыпанной перцем, а затем достала, показав сыну, что прилипают к коже, как этот перец. После она налила немного жидкого мыла на чисты палец и опустила его в этот стакан ,в итоге перец растекся по сторонам от пальца.

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