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Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома
07.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
«С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу. Но, с другой стороны, люди читают информацию в интернете. Я не могу приказать не идти в костел, но я призываю смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать необходимую дистанцию во время посещения храма», — сказал Тадеуш Кондрусевич.
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает...
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