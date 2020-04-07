Источник материала: Вороновская газета





Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

«С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу. Но, с другой стороны, люди читают информацию в интернете. Я не могу приказать не идти в костел, но я призываю смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать необходимую дистанцию во время посещения храма», — сказал Тадеуш Кондрусевич.

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