В Беларуси может начать действовать запрет на жестокое обращение с животными

Источник материала: Ежедневник

Основную целью документа является усовершенствование правового регулирования в вопросе обращения с домашними собаками и кошками, а также отлова бездомных животных на территории Беларуси.

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах по обращению с животными» вынесен на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале.

В то случае, если постановление будет принято, на территории республики будет действовать запрет на жестокое обращение с животными, а также пропаганду и призыв к этому, в том числе с использованием кино-, фото-, видео- и других материалов.

Также постановлением утверждается запрет на провокацию животного к агрессивному поведению. Так, например, если пса спровоцировал некий человек и тот на него напал, владелец собаки не понесет никакой ответственности за ущерб, причиненный его жизни, здоровью и имуществу.

Однако ответственность за другие аспекты жизни своего питомца владельцы будут обязаны нести: зарегистрировать животное, осуществлять надлежащий уход, своевременно водить питомца к ветеринару и обеспечивать безопасность людей и их имущества, не допуская загрязнения животным территории общего пользования, жилых и вспомогательных помещений жилых домов.

Если гражданин, соблюдающий данные правила, проживает с семьей в отдельной квартире, разрешается, чтобы с ним проживало до 2 котов и 1 собаки или до 2 собак и 1 кота. Если же человек проживает в квартире, в которой несколько собственников, ему разрешается завести только 1 животное на всю семью при условии согласия всех проживающих с ним совершеннолетних. В общежитии также допускается иметь только 1 животное на семью.

Заводить домашних питомцев без ограничений разрешается тем, кто живет в одноквартирном жилом доме или дачном участке и обязуется строго соблюдать санитарные нормы и правила.