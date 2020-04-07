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В Орше студентка угрожала мужчине распространить интимное видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше несовершеннолетняя девушка хотела выманить у мужчины 250 долларов, угрожая распространить интимное видео.
Как
30-летний гражданин попросил назвать ему реквизиты банковской карты, якобы собираясь переслать деньги, после чего отправился в милицию.
Личность подозреваемой была установлена, никакого видео у неё не было. Девушка узнала о его существовании во время разговора с общим знакомым и решила подзаработать.
Как пояснил потерпевший, интимный ролик с его участием записала другая девушка, с которой он общался через «Skype». Та собеседница тоже вымогала у мужчины деньги за неразглашение сведений. Гражданин платить отказался, а через некоторое время рассказал об этом случае приятелю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ранее несовершеннолетняя не привлекалась к уголовной ответственности.
Месяцем ранее в Гомеле местная жительница подозревалась в мошенничестве.
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Новости Беларуси. В Орше несовершеннолетняя девушка хотела выманить у мужчины 250 долларов, угрожая распространить интимное видео. Как сообщает МВД Беларуси, в...
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