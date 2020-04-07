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Президент Беларуси: уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор

07.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рынок углеводородов, по мнению Александра Лукашенко, лихорадит, поэтому задача таких стран как Беларусь – быть готовыми к любому развитию событий, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупнейших держав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом глава государства посетовал, что проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений, все еще рассматриваются на высшем уровне.

Президент Беларуси: уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы сегодня видите: они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели. Вы понимаете, о чем идет (речь – прим. ред.). Это Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Россия – они уже напрямую, то ли оправдываясь друг перед другом, начинают говорить и играть на повышение цен на нефть.

Президент Беларуси: уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор

Налицо картельный сговор, идут вот эти игрища.

Президент Беларуси: сегодня нефть дешёвая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определённый запас

Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже вот эти пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех позеленели, когда почувствовали, что падение доходов и так далее. Но мы за этим наблюдаем и, давайте откровенно говорить, нам надо в этой ситуации сориентироваться. И, если необходимо, приспособить свою экономику и свое общество к тому, чтобы не понести потерь. А если и будут, то потери должны быть минимальными. Поэтому я всегда говорю: экономика во главу угла, главное сегодня – экономика.

Президент Беларуси: уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Рынок углеводородов, по мнению Александра Лукашенко, лихорадит, поэтому задача таких стран как Беларусь – быть готовыми к любому развитию...
 
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