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Шевелящееся черное пятно сняли на видео. Вот что это было на самом деле
Источник материала: Tut.by
Почти 20 миллионов человек посмотрели видео, на котором можно увидеть странное шевелящееся черное пятно. Выглядит оно довольно неприятно и даже жутко, но ничего сверхъестественного в нем нет — у явления есть простое объяснение. Посмотрите, что это такое на самом деле.
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