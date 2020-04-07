Шевелящееся черное пятно сняли на видео. Вот что это было на самом деле

Источник материала: Tut.by

Почти 20 миллионов человек посмотрели видео, на котором можно увидеть странное шевелящееся черное пятно. Выглядит оно довольно неприятно и даже жутко, но ничего сверхъестественного в нем нет — у явления есть простое объяснение. Посмотрите, что это такое на самом деле.