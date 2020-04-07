Источник материала: ОНТ

Игрок минского СКА Вячеслав Бохан со следующего сезона будет выступать в запорожском гандбольном клубе «Мотор». Контракт рассчитан на два года.

Линейный станет третьим белорусом в команде — сейчас в украинском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев. Бохан также является игроком сборной Беларуси. За национальную команду гандболист сыграл 45 матчей и забросил 30 мячей.

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