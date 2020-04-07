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Вячеслав Бохан со следующего сезона будет выступать в запорожском гандбольном клубе «Мотор»
Источник материала: ОНТ
Игрок минского СКА Вячеслав Бохан со следующего сезона будет выступать в запорожском гандбольном клубе «Мотор». Контракт рассчитан на два года.
Линейный станет третьим белорусом в команде — сейчас в украинском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев. Бохан также является игроком сборной Беларуси. За национальную команду гандболист сыграл 45 матчей и забросил 30 мячей.
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Игрок минского СКА Вячеслав Бохан со следующего сезона будет выступать в запорожском гандбольном клубе «Мотор». Контракт рассчитан на два года. Линейный станет...
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