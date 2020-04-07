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В России модернизировали одну из мощнейших пушек в мире
Источник материала: Tut.by
В России провели модернизацию САУ 2С7М «Малка» — она считается одним из самых мощных в мире орудий в своем классе. Об этом
Модернизируя самоходку, конструкторы заменили коробки передач, агрегаты энергообеспечения и механизмы распределение. Оружие теперь можно наводить с большей точностью, установка оснащается более совершенной радиостанцией и аппаратурой внутренней связи. Импортные комплектующие заменили в новой версии САУ российскими.
Модернизированная «Малка» прошла испытания на подвижность и надежность ходовой части, силовой установки, трансмиссии и механизмов заряжания, а также прочность оружия и систем управления огнем.
Первый изготовленный серийный образец пушки уже готов для отправки в армию.
«Малка» — усовершенствованный вариант пушки 2С7 «Пион», разработанной в 80-х годах прошлого века и считавшейся также одной из самых мощных в мире. 203- миллиметровое орудие может стрелять в том числе специальными боеприпасами с ядерным зарядом.
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Установка способна стрелять боеприпасами с ядерным зарядом.
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