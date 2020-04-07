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Чипирование питомцев и запрет жестокого обращения: новые правила содержания домашних животных введут в Беларуси

07.04.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с животными». Документ усовершенствует правовое регулирование отношений в области обращения с домашними питомцами и отлова безнадзорных животныхсообщает Национальный правовой интернет-портал. 

Согласно постановлению, владельцы животных должны будут регистрировать своих питомцев, осуществлять за ними необходимый уход, оказывать им ветеринарную помощь, следить за тем, чтобы животные не загрязняли помещения жилых домов и территории общего пользования.

Одно из предлагаемых правил касается допустимого количества домашних животных. Предполагается, что в квартире, где проживает одна семья, можно будет содержать не более двух котов и одной собаки либо двух собак и одного кота. В квартире, где проживают несколько нанимателей, будет разрешено содержать не более одного животного на семью при условии, что все проживающие там совершеннолетние граждане согласны. 

Проект предусматривает, что собак потенциально опасных пород и требующих особого содержания необходимо содержать на огороженной территории, в вольерах либо на привязи. 

Также в проекте документа есть пункт о запрете жестокого обращения с животными и призывов к такому обращению. Это касается, в частности,  создания, распространения и публичного показа фото-, видео-, кино- и других материалов, которые пропагандируют жестокое обращение. 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 1 января 2021 года предстоит создать единую базу данных электронной системы идентификации животных. 

 

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На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с...
 
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