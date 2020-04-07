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Чипирование питомцев и запрет жестокого обращения: новые правила содержания домашних животных введут в Беларуси
Источник материала: ОНТ
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с животными». Документ усовершенствует правовое регулирование отношений в области обращения с домашними питомцами и отлова безнадзорных животных,
Согласно постановлению, владельцы животных должны будут регистрировать своих питомцев, осуществлять за ними необходимый уход, оказывать им ветеринарную помощь, следить за тем, чтобы животные не загрязняли помещения жилых домов и территории общего пользования.
Одно из предлагаемых правил касается допустимого количества домашних животных. Предполагается, что в квартире, где проживает одна семья, можно будет содержать не более двух котов и одной собаки либо двух собак и одного кота. В квартире, где проживают несколько нанимателей, будет разрешено содержать не более одного животного на семью при условии, что все проживающие там совершеннолетние граждане согласны.
Проект предусматривает, что собак потенциально опасных пород и требующих особого содержания необходимо содержать на огороженной территории, в вольерах либо на привязи.
Также в проекте документа есть пункт о запрете жестокого обращения с животными и призывов к такому обращению. Это касается, в частности, создания, распространения и публичного показа фото-, видео-, кино- и других материалов, которые пропагандируют жестокое обращение.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 1 января 2021 года предстоит создать единую базу данных электронной системы идентификации животных.
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Чипирование питомцев и запрет жестокого обращения: новые правила содержания домашних животных введут в Беларуси
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с...
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