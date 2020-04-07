Чипирование питомцев и запрет жестокого обращения: новые правила содержания домашних животных введут в Беларуси

Источник материала: ОНТ

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О вопросах по обращению с животными». Документ усовершенствует правовое регулирование отношений в области обращения с домашними питомцами и отлова безнадзорных животных, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению, владельцы животных должны будут регистрировать своих питомцев, осуществлять за ними необходимый уход, оказывать им ветеринарную помощь, следить за тем, чтобы животные не загрязняли помещения жилых домов и территории общего пользования.

Одно из предлагаемых правил касается допустимого количества домашних животных. Предполагается, что в квартире, где проживает одна семья, можно будет содержать не более двух котов и одной собаки либо двух собак и одного кота. В квартире, где проживают несколько нанимателей, будет разрешено содержать не более одного животного на семью при условии, что все проживающие там совершеннолетние граждане согласны.

Проект предусматривает, что собак потенциально опасных пород и требующих особого содержания необходимо содержать на огороженной территории, в вольерах либо на привязи.

Также в проекте документа есть пункт о запрете жестокого обращения с животными и призывов к такому обращению. Это касается, в частности, создания, распространения и публичного показа фото-, видео-, кино- и других материалов, которые пропагандируют жестокое обращение.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 1 января 2021 года предстоит создать единую базу данных электронной системы идентификации животных.

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