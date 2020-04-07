ДТП в Минске: микроавтобус врезался в троллейбус

Источник материала: ОНТ

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Mercedes Sprinter врезался в троллейбус, который остановился на дороге из-за поломки. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Пассажиров и водителя в троллейбусе в момент аварии не было. Водитель микроавтобуса не пострадал. Проводится проверка.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram