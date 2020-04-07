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ДТП в Минске: микроавтобус врезался в троллейбус

07.04.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Минске: микроавтобус врезался в троллейбус

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбуссообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Mercedes Sprinter врезался в троллейбус, который остановился на дороге из-за поломки. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Пассажиров и водителя в троллейбусе в момент аварии не было. Водитель микроавтобуса не пострадал. Проводится проверка. 

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  По предварительным данным старшего инспектора...
 
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