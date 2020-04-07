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ДТП в Минске: микроавтобус врезался в троллейбус
Источник материала: ОНТ
В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус,
По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Mercedes Sprinter врезался в троллейбус, который остановился на дороге из-за поломки. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Пассажиров и водителя в троллейбусе в момент аварии не было. Водитель микроавтобуса не пострадал. Проводится проверка.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным данным старшего инспектора...
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