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В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов

07.04.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозырском и Столинском районах введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такую меру пошли местные власти из-за пожароопасной ситуации. Жаркая, сухая погода, отсутствие осадков – возгорание может возникнуть от малейшей искры.

В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов

Всего по стране с начала 2020 года зафиксировано свыше 200 лесных пожаров – в четыре раза больше, чем за такой же период 2019 года. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны.

В ближайшие дни ограничительные меры на посещение лесов могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.

В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов

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Новости Беларуси. В Мозырском и Столинском районах введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такую меру пошли...
 
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