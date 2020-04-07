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Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

07.04.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тревогу бьют спасатели Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

6 апреля в Слониме пожар вспыхнул в одном из спальных микрорайонов. Усугубил ситуацию сильный ветер. Со стихией боролись не один час.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

А в Ивьевском районе чуть не сгорела целая деревня. Местная жительница сжигала мусор и не заметила, как рядом загорелась трава. Огонь молниеносно охватил два нежилых дома и пять хозпостроек. Работники МЧС не допустили распространения пламени на всю деревню. За нарушение правил пожарной безопасности виновная будет привлечена к ответственности.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

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Новости Беларуси. Тревогу бьют спасатели Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 апреля в Слониме пожар вспыхнул в одном из спальных...
 
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