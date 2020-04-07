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Премия «Продукт года» объявит победителя 29 апреля

07.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Очередная церемония награждения победителей первого в Беларуси конкурса потребительских предпочтений «Продукт года» (проводится с 1998) пройдет в Минске 29 апреля.

Более двадцати лет премия является путеводителем по самым популярным продуктам в различных категориях и зарекомендовала себя, как надежный инструмент оценки ситуации на потребительском рынке. В этом году 78 компаний и торговых марок уже принимают участие в конкурсе, но неожиданная эпидемиологическая ситуация в мире и Беларуси добавила время, когда можно подать заявку и протестировать свой бренд на мнениях покупателей и экспертов.

«Продукт года» – первая в Беларуси авторитетная премия среди уже известных, а также инновационных товаров на рынке. В современных условиях перенасыщенного рынка сделать выбор совсем нелегко и покупатель зачастую оказывается в затруднительном положении. Формат премии позволяет решить потребительскую «дилемму» в пользу здоровья, качества и выгоды. С точки зрения бизнеса, конкурс – это уникальный маркетинговый инструмент оценки. Основанный более 30 лет назад во Франции, конкурс является показателем доверия потребителей по всему миру. Продукт года – это мощная концепция, которая работает на любом рынке.



– В Беларуси конкурс проводится с 1998 года и ежегодно привлекает к участию порядка 100 ведущих компаний, – отмечает Игорь Данилов, председатель оргкомитета конкурса. – Тренд этого года – поддержка эко-продукции и ее производителей. Несомненно, качественные и здоровые товары должны стать приоритетным направлением в развитии продовольственного рынка в стране. Поддержать в этом стремлении компании – наша главная задача. До объявления победителей остается меньше месяца и у брендов еще есть возможность подать заявку.

Ежегодно в конкурсе участвуют более 100 компаний, проводятся десятки PR-мероприятий, опрашиваются потребители и эксперты, упоминания в СМИ достигают отметки в 100 публикаций.

С помощью опроса белорусских потребителей и экспертов становятся известны победители конкурса.

Победители конкурса получают право бессрочного использования знака «Продукт года». Это уникальный способ маркетинговой поддержки собственных рекламных мероприятий, продвижения в PR-кампаниях и в СМИ, удобный инструмент в качестве двигателя продаж для повышения дистрибуции в розничных продажах, а также роста репутации компании и мотивации сотрудников.

В конкурсе представлены более 75 продовольственных номинаций, а также товары и услуги из других сегментов рынка – средства личной гигиены, хозяйственные товары, фармацевтика, бытовая техника, автомобили, ювелирные изделия и т.д. Среди участников этого года такие компании, как «Беллакт-Столица», «Туровский молочный комбинат», агрокомбинаты «Дзержинский» и «Заря», «Бархим», Гродненская табачная фабрика «Неман», «Коммунарка», санатории «Сосновый бор» и «Лесное», «Пинский мясокомбинат» и многие другие.

Награждение победителей пройдет 29 апреля 2020 года в Минске.




 
Теги: Минск
 
 
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Очередная церемония награждения победителей первого в Беларуси конкурса потребительских предпочтений «Продукт года» (проводится с 1998) пройдет...
 
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