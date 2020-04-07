Лукашенко пригрозил правительству отставкой, если в Беларуси будет дефицит медицинских масок

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фото: president.gov.by

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, – правительства не будет. Будут работать другие», – заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? – спросил глава государства. – Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».

Александр Лукашенко возмутился по поводу резкого роста цен на средства защиты: «У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь».

Президент отметил, что в Беларуси сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. «Катастрофы абсолютно нет», – подчеркнул глава государства. «Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», – добавил Александр Лукашенко.

Он также озвучил статистику. Общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний – на 9%. При этом в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии – почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.