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Очередную партию азербайджанской нефти планируют поставить для Беларуси
07.04.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ожидается, что в апреле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь еще одну партию черного золота
В концерне «Белнефтехим» проинформировали, что речь идет об отправке в Беларусь 85 тыс. т нефти, пишет
В марте указанная азербайджанская компания отправила для Беларуси танкерами около 250 тыс. т такого сырья. Его морскими судами доставили в Одесский порт, после чего по трубопроводу транспортировали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В Беларусь от SOCAR в этом году может прибыть до миллиона тонн нефти.
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Ожидается, что в апреле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь еще одну партию черного золота
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