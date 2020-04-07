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Очередную партию азербайджанской нефти планируют поставить для Беларуси

07.04.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ожидается, что в апреле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь еще одну партию черного золота

В концерне «Белнефтехим» проинформировали, что речь идет об отправке в Беларусь 85 тыс. т нефти, пишет БЕЛТА.

В марте указанная азербайджанская компания отправила для Беларуси танкерами около 250 тыс. т такого сырья. Его морскими судами доставили в Одесский порт, после чего по трубопроводу транспортировали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В Беларусь от SOCAR в этом году может прибыть до миллиона тонн нефти.

 
 
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Ожидается, что в апреле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь еще одну партию черного золота
 
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