Очередную партию азербайджанской нефти планируют поставить для Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Ожидается, что в апреле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь еще одну партию черного золота

В концерне «Белнефтехим» проинформировали, что речь идет об отправке в Беларусь 85 тыс. т нефти, пишет БЕЛТА .

В марте указанная азербайджанская компания отправила для Беларуси танкерами около 250 тыс. т такого сырья. Его морскими судами доставили в Одесский порт, после чего по трубопроводу транспортировали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В Беларусь от SOCAR в этом году может прибыть до миллиона тонн нефти.