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Почти три килограмма насвая изъяли оперативники в Гродненском районе
Источник материала: БTС такой партией задержали 30-летнего жителя областного центра. Взяли его на остановке в деревне Бросты. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за хранение насвая. И сейчас действия мужчины квалифицируются как незаконные действия с некурительными табачными изделиями. Изъятую продукцию направили на экспертизу.
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С такой партией задержали 30-летнего жителя областного центра. Взяли его на остановке в деревне Бросты. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за...
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