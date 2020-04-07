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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти три килограмма насвая изъяли оперативники в Гродненском районе С такой партией задержали 30-летнего жителя областного центра. Взяли его на остановке в деревне Бросты. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за...

С такой партией задержали 30-летнего жителя областного центра. Взяли его на остановке в деревне Бросты. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за хранение насвая. И сейчас действия мужчины квалифицируются как незаконные действия с некурительными табачными изделиями. Изъятую продукцию направили на экспертизу.