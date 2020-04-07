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Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
Источник материала: ОНТ
Атакующий полузащитник Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенской «Баварией».
Новое соглашение немецкого футболиста с чемпионами Германии рассчитано до июня 2023 года. До продления контракта в услугах игрока были заинтересованы ведущие клубы английской Премьер-лиги. Но воспитанник «Баварии» принял решение остаться в Мюнхене. Всего в составе самого титулованного клуба Германии Томас Мюллер провел 12 сезонов.
Фото:Getty Images
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Атакующий полузащитник Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенской «Баварией». Новое соглашение немецкого футболиста с чемпионами Германии рассчитано до июня 2023...
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