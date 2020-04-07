Патриотическая акция «75 дней до Победы» стартовала в Кобринском государственном политехническом колледже

Источник материала: Кобринский вестник

«75 дней до Победы». Патриотическая акция под таким названием стартовала в Кобринском государственном политехническом колледже 24 февраля 2020 года. В рамках акции в учреждении проходят мероприятия, посвященные важному событию: конкурсы, спортивные соревнования, трудовые десанты, интерактивные акции, выставки и др.



Фото: Дмитрий БЕЛОВ

25 февраля 2020 года волонтеры колледжа посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Гасюка. За чашкой чая ветеран поделился с ребятами воспоминаниями о страшных годах войны, о родителях и боевых друзьях, рассказал о тяжелых сражениях. А несколькими днями позднее волонтеры начали запись музыкальных номеров к праздничной дате, тексты песен и музыки они сочиняли сами.

Ряд мероприятий прошло в колледже с 2 по 6 марта. Просмотр видеофильмов «Герои живут рядом», выставка творческих работ учащихся и педагогов «Красивое творчество – мирные дни», фотоакция в форме флешмоба «Спасибо за Победу!», интерактивная акция «Письмо ветерану» литературная выставка «Книги о войне» – такой насыщенной выдалась эта неделя. Не менее интересные события проходили в колледже с 9 по 13 марта, в том числе чемпионат по мини-футболу.

Учащиеся учебной группы №39 совместно с мастером производственного обучения Оксаной Силивончик разработали логотип акции, который символизирует в том числе и добрые дела «колледжан».

18 марта 2020 года волонтеры отряда #БлагоТвори, активисты движения РО “Красный Крест” «Будь с нами» провели трудовую акцию «Помощь ветерану». Ребята помогли ветерану труда Вере Дубок вскопать огород, убрать приусадебный участок от сухих веток и листьев и облагородить территорию вокруг дома.

По информации Кобринского ГПК подготовил Дмитрий БЕЛОВ.