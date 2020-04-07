Врачи отмечают особенности оказания помощи пациентам с COVID-19 при эндокринных заболеваниях

Источник материала: Газета Авангард





Белорусские и зарубежные врачи отмечают особенности при оказании медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией, заразившимся COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм», профессор, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе эндокринными (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы как наиболее распространенные эндокринопатии), относятся к группе повышенного риска как инфицирования, так и более тяжелого течения COVID-19.

«В течение последних недель наши зарубежные коллеги делятся самой последней информацией об особенностях медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 при эндокринной патологии, а также высказывают слова поддержки медицинским сотрудникам в это непростое для всех время», — отметила Алла Шепелькевич. При этом мнения международных и отечественных экспертов созвучны. Учитывая, что в развитии практически всех эндокринных заболеваний нарушение иммунитета играет значимую роль, общеизвестные профилактические мероприятия (самоизоляция, ношение маски, мытье рук, использование антисептиков, исключение прикосновения к лицу) являются базисными.

В тоже время, уверены медики, наличие конкретного хронического эндокринного заболевания требует специфических мер. Так, пациентам с сахарным диабетом, получающим инсулинотерапию, нужен более частый самоконтроль гликемии (от 4 до 8 раз в сутки), определение кетоновых тел, изменение дозы инсулина. Для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, получающих сахароснижающие таблетки, понадобится переход на временную инсулинотерапию (на фоне отмены некоторых таблеток). А для людей с нарушениями функции щитовидной железы — изменение дозы лекарственных средств: тиреостатиков, левотироксина.

По словам Аллы Шепелькевич, многие из этих рекомендаций можно обсудить с врачом дистанционно. Также достоверную информацию можно получить на сайтах эндокринологических диспансеров (центров), профессиональных общественных объединений врачей и пациентов. «Сегодня мы понимаем важность своевременных информационных технологий для медицинских специалистов, дистанционного обучения и обсуждения различных клинических ситуаций в условиях реального времени», — сказала профессор.

Активисты Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм», которое является официальным партнером Международного общества эндокринологов (ISE) и Европейского общества эндокринологов (ESE), для профессиональной информационной поддержки врачей в социальных сетях создали сообщество БОМО «ЭиМ». Основной темой обсуждения является COVID-19. Каждый участник может высказать мнение по волнующим вопросам и в кратчайшие сроки получить поддержку от более опытных коллег. Там же размещены наиболее востребованные официальные информационные материалы. О целесообразности такой формы обмена профессиональной информацией свидетельствует интерес коллег — за прошедшую неделю сообщество увеличилось на 170 человек. В ближайшей перспективе планируется запустить проект по психологической поддержке медработников.

«Многолетний опыт клинической работы с пациентами с хроническими эндокринными заболеваниями позволяет с уверенностью сказать, что своевременная и достоверная информация с использованием всех доступных информационных технологий является одним из условий, способствующих профилактике и лечению любого заболевания. Поэтому сейчас, когда стремительно меняется ситуация, есть огромное количество негативных мифов, самое главное — сохранять спокойствие и здравый смысл», — заключила Алла Шепелькевич.

В Беларуси на 1 января 2020 года на диспансерном учете находилось 352 538 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с СД 1-го типа — 18 110 человек, СД 2-го типа — 330 957, гестационным сахарным диабетом — 542, другими специфическими типами диабета — 2 929. В 2019 году впервые установлен диагноз «сахарный диабет» у 33 522 человек, при этом в течение последних 5 лет количество людей с этой патологией увеличивается на 5-8% в год. В общей структуре распространенности диабета в Беларуси СД 2-го типа занимает 94%. Среди заболеваний щитовидной железы более 120 тыс. пациентов с гипотиреозом, около 10 тыс. с гипертиреозом.