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Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совершенно непонятно, как будут действовать застройщики в сложившихся условиях. Кризис, пандемия, взлёт курса доллара и всё такое. Но так или иначе, надо зафиксировать момент, и разобраться, что будут строить на Варшавке на перекрёстке с ул. Махновича. Там будет сразу две стройки, и обе - впечатляющие.

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

Ситуация тут не меняется уже давно. Сейчас за забором - только начатки будущих зданий.

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

У соседей - ничего, кроме гор песка.

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

А вот что пишут и как рекламируют сам проект:

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

Жилой комплекс «Вест Тауэрс» с пристроенным паркингом, объектами социально-культурного назначения, торговли и благоустройством прилегающей территории к Варшавскому шоссе города Бреста.

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

Комплекс запроектирован в монолитном железобетонном каркасе с монолитными перекрытиями. Высотность – 17 этажей.

Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

слайды проекта - zhsk.by

На первом и втором этажах комплекса расположатся административные и торговые помещения, образующие стилобат.

 
Теги: Брест
 
 
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  Совершенно непонятно, как будут действовать застройщики в сложившихся условиях. Кризис, пандемия, взлёт курса доллара и всё такое. Но так или иначе, надо...
 
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