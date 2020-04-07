Показываем, как начинается (а может и нет) грандиозная стройка на Варшавском шоссе. Даже две

Источник материала: Виртуальный Брест

Совершенно непонятно, как будут действовать застройщики в сложившихся условиях. Кризис, пандемия, взлёт курса доллара и всё такое. Но так или иначе, надо зафиксировать момент, и разобраться, что будут строить на Варшавке на перекрёстке с ул. Махновича. Там будет сразу две стройки, и обе - впечатляющие.





Ситуация тут не меняется уже давно. Сейчас за забором - только начатки будущих зданий.





У соседей - ничего, кроме гор песка.





А вот что пишут и как рекламируют сам проект:





Жилой комплекс «Вест Тауэрс» с пристроенным паркингом, объектами социально-культурного назначения, торговли и благоустройством прилегающей территории к Варшавскому шоссе города Бреста.





Комплекс запроектирован в монолитном железобетонном каркасе с монолитными перекрытиями. Высотность – 17 этажей.





слайды проекта - zhsk.by

На первом и втором этажах комплекса расположатся административные и торговые помещения, образующие стилобат.