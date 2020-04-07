Источник материала: Soligorsk News

Впервые на Минщине. В Солигорске появился умный павильон. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк.

19 марта в столице шахтеров официально открылся новый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати». Такое новшество появилось в Солигорске на остановке возле филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж». Примечательно, что наш город стал первым в Минской области, где появился умный павильон.

Смарт-концепт такого павильона предусматривает не только предоставление абсолютно нового спектра услуг, организацию пространства, выкладки периодических изданий и книг в доступном и комфортном формате самообслуживания, но и инженерное исполнение в эргономичном дизайне, идеально вписывающееся в городскую архитектуру, с применением энергоэффективных технологий.



Умный павильон могут посещать и инвалиды-колясочники, ведь объект оснащен пандусом и кнопкой вызова для людей с ограниченными возможностями. В павильоне можно воспользоваться зарядкой для мобильных телефонов, Wi-Fi. А еще здесь есть камера видеонаблюдения, эквайринг – прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара. К услугам бесплатно предлагается онлайн переводчик с озвучиванием текста.



Можно смело назвать такой объект павильоном нового поколения, его площадь свыше 30 кв. м., что поможет клиентам получить обслуживание в комфортных условиях.



На открытии умного павильона присутствовал генеральный директор РУП «Белсоюзпечать» Игорь Дудич. Он рассказал, что в нашем городе планируется установить три таких павильона. Возможно, работа будет продолжена и далее.



Заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Карака выразил мнение, что у солигорчан такой объект будет пользоваться популярностью. Ведь здесь не только можно купить печатную продукцию, сувениры, сопутствующие товары, но и воспользоваться благами цивилизации, да и просто сделать паузу, выпив кофе. Кстати, на открытии нового современного павильона солигорчан как раз угощали бесплатным кофе и сладостями.



Извещаем наших читателей, что посетить умный павильон можно в будние дни с 7 утра до 19 вечера, в выходные график работы таков: суббота и воскресенье – с 8 утра до 18 вечера,санитарный день – каждый второй понедельник месяца.



Приходите в новый павильон за свежей прессой и сопутствующими товарами.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Елена ГУМЕНЮК.