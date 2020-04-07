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Впервые на Минщине. В Солигорске появился умный павильон. ФОТОФАКТ.
07.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 марта 2020 21:24 3558
Впервые на Минщине. В Солигорске появился умный павильон. ФОТОФАКТ.
19 марта в столице шахтеров официально открылся новый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати». Такое новшество появилось в Солигорске на остановке возле филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж». Примечательно, что наш город стал первым в Минской области, где появился умный павильон.
Смарт-концепт такого павильона предусматривает не только предоставление абсолютно нового спектра услуг, организацию пространства, выкладки периодических изданий и книг в доступном и комфортном формате самообслуживания, но и инженерное исполнение в эргономичном дизайне, идеально вписывающееся в городскую архитектуру, с применением энергоэффективных технологий.
Можно смело назвать такой объект павильоном нового поколения, его площадь свыше 30 кв. м., что поможет клиентам получить обслуживание в комфортных условиях.
Извещаем наших читателей, что посетить умный павильон можно в будние дни с 7 утра до 19 вечера, в выходные график работы таков: суббота и воскресенье – с 8 утра до 18 вечера,санитарный день – каждый второй понедельник месяца.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Елена ГУМЕНЮК.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 марта 2020 21:24 3558 Впервые на Минщине. В Солигорске появился умный...
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