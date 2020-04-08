|
Галустян избавился от бороды и запустил челлендж
Источник материала: ОНТ
Российский актер и юморист Михаил Галустян опубликовал в Instagram видео, запустившее новый челлендж.
Артист решил кардинально сменить внешность – он сбрил бороду, тем самым запустив челлендж #меняйсядома. Михаилу в этом помогли его дочери.
В завершение ролика Галустян показал, как он преобразился. Результат впечатлил многомиллионную армию фанатов юмориста. В комментариях к посту люди отмечают, что Михаил помолодел на 20 лет. Некоторые шутят, что артист вернулся к своему персонажу из «Наша Russia» подростку Димону.
Пост набрал почти 1,5 миллиона просмотров и свыше 100 тысяч отметок «Нравится».
Галустян передал эстафету #меняйсядома Александру Ревве, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову и другим.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский актер и юморист Михаил Галустян опубликовал в Instagram видео, запустившее новый челлендж. Артист решил кардинально сменить внешность – он сбрил бороду,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)