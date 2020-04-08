ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Галустян избавился от бороды и запустил челлендж

08.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Галустян избавился от бороды и запустил челлендж

Российский актер и юморист Михаил Галустян опубликовал в Instagram видео, запустившее новый челлендж. 

Артист решил кардинально сменить внешность – он сбрил бороду, тем самым запустив челлендж #меняйсядома. Михаилу в этом помогли его дочери.

В завершение ролика Галустян показал, как он преобразился. Результат впечатлил многомиллионную армию фанатов юмориста. В комментариях к посту люди отмечают, что Михаил помолодел на 20 лет. Некоторые шутят, что артист вернулся к своему персонажу из «Наша Russia» подростку Димону.

Пост набрал почти 1,5 миллиона просмотров и свыше 100 тысяч отметок «Нравится».

Галустян передал эстафету #меняйсядома Александру Ревве, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову и другим.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский актер и юморист Михаил Галустян опубликовал в Instagram видео, запустившее новый челлендж.  Артист решил кардинально сменить внешность – он сбрил бороду,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеист «Эдмонтона» введен в кому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика