В Израиле поменяли процедуру передачи благодатного огня













РБК . Церемония схождения благодатного огня в в храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году пройдет без паломников, передает





Об этом сообщил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. Количество участников церемонии также будет ограничено, уточнил Тор.





«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от Храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям, которые «не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина», — сказал дипломат.