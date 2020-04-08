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Россия запретила импорт топлива. Это касается и белорусских бензинов
Источник материала: Партизан
Правительство России временно запретило импорт иностранных нефтепродуктов. Решение принято для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок. Запрет на импорт иностранного бензина вводится до сентября 2020 года, так как, по прогнозам Минэнерго РФ, до этого срока будут держаться низкие цены на нефть.
Запрет касается и белорусского топлива, однако это не приведет к проблемам для Беларуси, такое мнение высказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Office Life.
По оценке эксперта, принятое решение не предполагает торговых ограничений, а вводит именно запрет на покупку и реализацию импортного бензина, керосина, дизтоплива.
Цель — обеспечить загрузку собственных НПЗ. Если завозить импортное топливо, это приведет к режиму технологической выработки на НПЗ, встанут логистика и сбыт нефтепродуктов. Восстанавливать цепочку целиком будет затруднительно.
Аналитик считает, что от вводимого запрета Беларусь не пострадает, поскольку для белорусских НПЗ более привлекательным рынком является Украина.
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Правительство России временно запретило импорт иностранных нефтепродуктов. Решение принято для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок....
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