Россия запретила импорт топлива. Это касается и белорусских бензинов

Запрет касается и белорусского топлива, однако это не приведет к проблемам для Беларуси, такое мнение высказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Office Life.





По оценке эксперта, принятое решение не предполагает торговых ограничений, а вводит именно запрет на покупку и реализацию импортного бензина, керосина, дизтоплива.





Цель — обеспечить загрузку собственных НПЗ. Если завозить импортное топливо, это приведет к режиму технологической выработки на НПЗ, встанут логистика и сбыт нефтепродуктов. Восстанавливать цепочку целиком будет затруднительно.





Аналитик считает, что от вводимого запрета Беларусь не пострадает, поскольку для белорусских НПЗ более привлекательным рынком является Украина.



