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Роналдиньо отпустили из парагвайской тюрьмы

08.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный хавбек сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму.



Бывший футболист был выпущен из тюремного заключения и на данный момент находится под домашним арестом в отеле Асунсьона. Таким образом, экс-футболист провел в тюрьме 1 месяц.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев, сообщает Football Espana.
 
 
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Легендарный хавбек сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму.
 
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