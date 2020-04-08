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В Дрогичине школьница попала под поезд. При ней была предсмертная записка

08.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тормозного пути не хватило, и при столкновении с поездом она погибла.

Oколо пяти вечера 14-летняя девушка находилась на неиспользуемом железнодорожном пути и слушала музыку. Она перешла на основной путь, когда пассажирский поезд подъехал ближе чем на 80-100 метров. Стала спиной, на сигналы машиниста не реагировала.

«Тормозного пути не хватило, и при столкновении с поездом она погибла. При ней была обнаружена предсмертная записка», — сообщает местный сайт drogichin.by со ссылкой на Дрогичинский РОВД.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели. РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК («Доведение до самоубийства»).

«Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении регионального портала.
 
 
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Тормозного пути не хватило, и при столкновении с поездом она погибла.
 
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