ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беловежской пуще воссоздадут стоянки каменного и бронзового веков

08.04.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беловежской пуще воссоздадут стоянки каменного и бронзового веков

Очередной этап строительства археологического музея под открытым небом начался в национальном парке «Беловежская пуща», сообщил БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.

Возле деревни Каменюки появится новый музейный комплекс. Строители начали воссоздавать стоянку древнего человека периодов мезолита и неолита и поселение бронзового века. Здесь будут жилые и хозяйственные постройки, которые соответствуют истории и культуре того периода.

Экспедиция Института истории НАН Беларуси ведет археологические исследования, им помогают сотрудники национального парка, студенты Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина. 

Несколько тысяч различных артефактов, в том числе уникальных для европейской археологии уже найдено за месяц раскопок.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной этап строительства археологического музея под открытым небом начался в национальном парке «Беловежская пуща», сообщил БЕЛТА научный сотрудник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика