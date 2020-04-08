В Беловежской пуще воссоздадут стоянки каменного и бронзового веков

Источник материала: ОНТ

Очередной этап строительства археологического музея под открытым небом начался в национальном парке «Беловежская пуща», сообщил БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.

Возле деревни Каменюки появится новый музейный комплекс. Строители начали воссоздавать стоянку древнего человека периодов мезолита и неолита и поселение бронзового века. Здесь будут жилые и хозяйственные постройки, которые соответствуют истории и культуре того периода.

Экспедиция Института истории НАН Беларуси ведет археологические исследования, им помогают сотрудники национального парка, студенты Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина.

Несколько тысяч различных артефактов, в том числе уникальных для европейской археологии уже найдено за месяц раскопок.

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