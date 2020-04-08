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Около 16 тыс ветеранов ВОВ получили материальную помощь к 75-летию победы

08.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Около 16 тыс ветеранов ВОВ получили материальную помощь к 75-летию победы

В Беларуси продолжаются выплаты к 75-летию Великой Победы. Материальную помощь уже получили почти 16 тысяч ветеранов и участников войны, пострадавших от её последствий.

Суммы варьируются от 700 рублей до 2,5 тысяч. Самая весомая поддержка – Героям Советского Союза. Сегодня в стране проживают около пяти тысяч ветеранов, больше половины из них являются непосредственно участниками боевых действий. Ещё почти 14 тысяч – члены семей партизан, подпольщиков, пропавших без вести, узники концлагерей. Все они до первого мая получат финансовую поддержку от государства. 

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В Беларуси продолжаются выплаты к 75-летию Великой Победы. Материальную помощь уже получили почти 16 тысяч ветеранов и участников войны, пострадавших от её...
 
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