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Полный обзор Xiaomi Mi 10 за 799 евро

08.04.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна — время выхода новых флагманских смартфонов. С Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro мы уже успели разобраться, а сегодня поговорим о Xiaomi Mi 10 — еще одном топовом устройстве, сравнение которого с конкурентами намного актуальнее, чем обычно. Ведь с помощью Mi 10 производитель явно планирует попасть в «высшую лигу». Проверяем, что может предложить новинка, и оправдана ли цена в 799 евро.


Сразу оговорюсь: 799 евро — официальная цена стартовой международной версии Mi 10 в Европе. Еще в прошлом году официальные представители компании Xiaomi говорили, что стоимость флагманских смартфонов производителя, во всяком случае за пределами Китая, будет повышаться. Флагманы «дня народа» перетекут в другие линейки и бренды — очевидно, речь о Redmi и Poco.

За сколько Xiaomi Mi 10 будет продаваться в Беларуси, пока не ясно. Но рассчитывать, что девайс у нас окажется дешевле, явно не стоит. На момент публикации материала, 799 евро эквиваленты примерно 2220 рублям. На плюс-минус эту сумму и будем ориентироваться.

С эргономикой есть небольшая проблема

Внешне Mi 10 — копия Mi Note 10. Спереди — дисплей во всю фронтальную панель, сзади — стеклянная панель с модулями камеры. Интересно, что в новом Mi 10 они располагаются не в прямоугольном или квадратном блоке, а один под одним. В общем, в нашем цвете смартфон выглядит здорово.


Расширить память картами microSD не получится, зато можно установить две nanoSIM-карты. Жаль, что нет поддержки eSIM. А еще в Xiaomi Mi 10 отсутствует защита от воды и пыли. К нам на тест смартфон попал без комплекта поставки, но наушников в нем также нет. Если бы устройство позиционировалось как более доступное по цене решение с аналогичным другим флагманам «железом», это можно было бы простить. Но ситуация несколько иная.

А еще из-за дисплея с довольно сильно загнутыми слева и справа краями грани смартфона получились довольно острыми — их хорошо ощущаешь, когда держишь аппарат в ладони. Впрочем, это не критично, да и случайных нажатий я не заметил. Для кого-то окажется важно и наличие NFC-чипа, хотя система оплаты Google Pay у нас пока не работает.


Отличный стереозвук и улучшенный виброотклик

Прошлые модели флагманских смартфонов Xiaomi — например, Mi 9 — оснащались одинарным мультимедийным динамиком. Звучали они нормально, но не больше. В новом Mi 10 ситуацию переломили — теперь спикеров два, в активе полноценное стерео. Причем второй динамик решили не совмещать с разговорным, а вывести на верхний торец.


Звучит такая «стереопара», по ощущениям, не хуже, чем в других топовых аппаратах. В общем, со звуком проблем нет — в наушниках тоже.

Второй плюс, которым гордится сам производитель, это улучшенный вибромоторчик. Его наверняка старались сделать похожим на тот, что используется в последних поколениях iPhone от компании Apple (Taptic Engine). Его еще можно сравнить с тем, что установлен, например, в Galaxy Note10 или Galaxy S20 от Samsung.

Проще говоря: вибрация становится более мягкой и точечной, ее силу можно настроить в параметрах аппарата. На первый взгляд, это мелочь, но приятная — особенно когда печатаешь.


Третья особенность — оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Этим сегодня уже навряд ли кого-то удивишь, но в Mi 10 датчик работает вполне сносно — палец дольше секунды держать не приходится. Но опять же: для сравнения я попробовал замерить скорость распознавания на прошлогоднем смартфоне-конкуренте с аналогичным оптическим датчиком. Особой разниц незаметно.

Отличный экран с одной особенностью

Диагональ дисплея Mi 10 — 6, 67 дюйма, разрешение — Full HD+ (386 ppi), матрица — AMOLED, в наличии поддержка стандартов HDR10+ и DCI-P3. Словом, «полный фарш». В настройках аппарата есть режим уменьшения частоты мерцания панели (DC Dimming). Также можно настроить цветовую температуру и, например, выбрать частоту работы экрана.


Если описывать ощущения, то дисплей Mi 10 — явно его сильная сторона, экономить на которой производитель не стал. Несмотря на матрицу типа AMOLED, перебарщивать с насыщенностью цветов производитель не стал, оттенки более и менее натуральные. В тех же смартфонах Samsung (по умолчанию) они ярче. Интересно, что похожий эффект был и на прошлогоднем Mi 9.

С максимальной яркостью ситуация чуть иная. Если выключить режим автоматической настройки, то комфортно пользоваться устройством получалось только на значении в 75−80% от максимальной яркости, и это в помещении. На улице панель слепнет. Но, если включить «автояркость», панель под прямыми солнечными лучами становится куда светлее. Другими словами, с пиковым значением все в норме (1120 нит).


Фронтальная камера помещена в небольшой вырез в форме буквы «О»

90 Гц

Новый тренд флагманских смартфонов первой половины этого года — это экраны с увеличенной частотой развертки. Вместо стандартных 60 Гц в новеньком Mi 10 используются 90 Гц. Если коротко: в сравнении с 120-герцовыми панелями последних топовых смартфонов Samsung, ощущения «плавности» не такое сильное. Впрочем, при переходе с 60-герцовых дисплеев разница все равно заметна.


О плюсах технологии я уже писал несколько раз: при работе с оболочкой и большинством программ — мессенджерами, соцсетями, браузером — увеличивается плавность анимаций. Особенно хорошо заметно, если скролить ленту новостей.

Почему в Xiaomi отказались от еще более впечатляющих 120 Гц? Предположу, что это решение принято в угоду автономности. Все-таки 120-герцовые дисплеи потребляют больше энергии. Впрочем, и 90 Гц — особенно с учетом процессора — хватает, чтобы аппарат произвел впечатление еще более быстрого устройства, чем является на самом деле.

Производительность — лучше, чем у всех конкурентов

На «железе» производитель в своих флагманах не экономил и раньше, в новом Mi 10 ситуация не изменилась. В аппарате используется топовый процессор компании Qualcomm — Snapdragon 865 (7-нм техпроцесс). Оперативной памяти типа LPDDR5 — 8 ГБ, постоянной, в нашей конфигурации — 256 ГБ (UFS 3.0). Есть и поддержка работы в 5G-сетях.


Xiaomi Mi 10 — первый смартфон на 865-ом Snapdragon, который я тестировал. Если вкратце, то это, наверное, самое производительное и стабильное решение среди всех SoC, использующихся сегодня в Android-смартфонах. В синтетическом тесте AnTuTu смартфон набрал больше 550 тысяч очков — больше, чем конкуренты на чипах Kirin 990 от Huawei или Exynos 990 от Samsung. Взгляните также на результаты производительности графической подсистемы (GPU).

Лагов и подтормаживаний (даже с учетом более чувствительного 90-герцового экрана) не замечено, практически все приложения работают исправно, игры запускаются на максимально доступных настройках графики. Играть, например, в Call of Duty Mobile — одно удовольствие. Нагрев присутствует, но сосредоточен не в одной точке, а распределен по всей задней панели.


В тесте на троттлинг (падение производительности при долгой нагрузке) затруднений нет. В общем, Mi 10 если и не самый мощный смартфон на сегодня, то точно один их них. Конкуренцию ему могут составить разве что аппараты от Apple на A13 Bionic.

День работы без подзарядки

Емкость аккумулятора Mi 10 — 4780 мАч. Есть быстрая проводная (30 Вт) и беспроводная зарядки (необходимый адаптер идет в комплекте). В активе также реверсивная зарядка — с ее помощью можно подзарядить, например, беспроводные наушники. Правда, ее мощность всего 5 Вт — у конкурентов больше (обычно 10 Вт).

С автономностью чудес не произошло — смартфон спокойной держится день на одном заряде в активном режиме. Можно, например, полчаса поиграть в CoD, постоянно слушать музыку через стриминговый сервис, залипнуть в YouTube и параллельно оставаться на связи в Telegram (ему, как и приложению Facebook, нужно много энергии). И это все на яркости экрана около 75−80% с включенным Wi-Fi.

Предположу, что апгрейд от 3300 мАч в Mi 9 до 4780 мАч в Mi 10 нивелировался 90-герцовым режимом работы экрана. Впрочем, день без подзарядки (может, даже полтора) — это хороший результат.

Камера

Камера — самый спорный элемент во всем смартфоне. И не потому, что фотографии получаются недостаточно качественными (скорее наоборот), а потому, что набор фотомодулей для флагманского устройства странный. Главный фотодатчик — на 108 Мп (f/1.7). Второй, ультра-широкоугольный — на 13 Мп (f/2.4). Третий и четвертый — на 2 Мп (для измерения глубины и макросъемки).


Эти два двухмегапиксельных датчика меня немного смущают — по сути, они не нужны. На такой трюк обычно идут маркетологи в девайсах попроще, искусственно наращивая количество фотомодулей. Для флагманского смартфона, на мой взгляд, это моветон. Впрочем, производитель может возразить: более продвинутая система камер с телефото-датчиком и 10-кратным гибридным зумом используется в Mi 10 Pro. Это так, но доедет ли смартфон до Беларуси, пока не понятно, да и продаваться он будет еще дороже.

Впрочем, прикопаться к качеству фотографий с основного модуля Mi 10 как минимум сложно. Несмотря на 108 Мп, фотографирует смартфон по умолчанию в разрешении 25 Мп, комбинируя соседние пиксели в один увеличенного размера. Трюк не новый, и уже хорошо себя зарекомендовал. В активе и автоматический HDR вместе с алгоритмами искусственного интеллекта (AI).

На мой взгляд, AI работает через чур агрессивно, слегка перекрашивая реальные цвета на снимках — взгляните на небо ниже. Впрочем, кому-то подобная цветопередача может понравится, да и AI можно отключить.

Ниже — серия фото, сделанных на Mi 10 на полностью автоматических настройках:
















Из интересных «фишек» выделяется ночной режим съемки, который реально работает — фотографии становятся более натуральными, смартфон начинает лучше работать с источниками света (приглядитесь к фонарным столбам), детализация на отличном уровне:










А это — пару кадров с широкоугольного модуля. Днем «ширик» отрабатывает хорошо, вечером, ожидаемо, не очень. Но это бич всех современных смартфонов с такой камерой, а не только Mi 10:






А это — фотографии с 2-кратным зумом (делаются через кроп с основного фотодатчика). Днем снимки получаются отличные, вечером немного сдают:








Резюме

Xiaomi Mi 10 — отличный смартфон, к которому сложно подкопаться с технической точки зрения. У него прекрасный дисплей с режимом работы 90 Гц, самая производительная «начинка» среди большинства конкурентов из стана Android-смартфонов, приемлемое время работы от одного заряда (около дня в активном режиме), быстрая проводная и беспроводная подзарядки, а также хорошая основная камера.Она даже может снимать видео в 8K (хотя лучше этим не злоупотреблять).


Немного смущает разве что два не особо нужных фотодатчика на 2 Мп. А еще в устройство наконец то внедрили стереодинамики, улучшили виброотклик, кого-то порадует наличие NFC-модуля и 5G-модема.

Но минусы также есть. Например, в смартфон нельзя установить карту памяти. А еще отсутствует поддержка eSIM. По какой-то причине, от технологии защиты от воды и пыли также решили отказаться. На все это можно было бы спокойно закрыть глаза, если бы в Европе за устройство не просили внушительные 799 евро (порядка 2220 рублей).

Проще говоря: Xiaomi явно пытается выйти в «высшую лигу», при этом не внедряя в Mi 10 некоторые важные для этой категории устройств новшества. При этом даже в еще более дорогом Mi 10 Pro той же защиты от воды и пыли все равно нет.

Официальная цена Xiaomi Mi 10 в Беларуси пока неизвестна, но вряд ли она окажется сильно меньше (если не больше), чем в Европе. За эти деньги (в районе 2200−2400 рублей) получится купить флагманы от Samsung, Huawei или даже Apple.

За предоставленный на тест смартфона благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
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