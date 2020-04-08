|
А вы видели, как «ходит» морская звезда? Это очень необычно
Источник материала: Tut.by
Морские звезды — красивые и странные существа. Многие видели их вживую, но вряд ли большинству удавалось увидеть, как они передвигаются. Выглядит это очень необычно: для движения у морских звезд есть специальное приспособление, которое позволяет им преодолевать примерно один метр в минуту. Посмотрите видео, чтобы узнать, как оно выглядит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вряд ли большинству удавалось увидеть, как передвигаются морские звезды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)