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А вы видели, как «ходит» морская звезда? Это очень необычно

08.04.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Морские звезды — красивые и странные существа. Многие видели их вживую, но вряд ли большинству удавалось увидеть, как они передвигаются. Выглядит это очень необычно: для движения у морских звезд есть специальное приспособление, которое позволяет им преодолевать примерно один метр в минуту. Посмотрите видео, чтобы узнать, как оно выглядит.

 
 
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Вряд ли большинству удавалось увидеть, как передвигаются морские звезды.
 
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