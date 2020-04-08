КГК берет под жесткий контроль наличие масок и дезсредств в аптеках

Источник материала: Пинский Вестник

Наличие масок и иных индивидуальных средств защиты в аптечной и торговой сети, больницах и поликлиниках должно быть обеспечено к 13 апреля. С тех, кто не выполнит поручение, будет жесткий спрос. Об этом 7 апреля заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии контрольного ведомства