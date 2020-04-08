«За что вы так с нами? Что плохого вам сделали московские женщины?» Крик отчаяния о закрытых салонах красоты

Источник материала: Tut.by

В указе мэра Москвы от 4 апреля предписывается до 1 мая приостановить работу косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов по оказанию подобных услуг. Женщины восприняли эту новость драматично, но мы верим, что чувство юмора их спасет, и публикуем крик отчаяния ( пост на фейсбуке ) блогера и сценариста Лидии Раевской.

Уважаемый Сергей Семенович, дай вам Бог здоровья — я, конечно, знаю, что в ваших родных северных краях все женщины красивые от природы: им никакая косметика не нужна. Они ягеля утром пожуют — и потом целый день красивые ходят: кожа бархатная, волосы шелковистые, брови союзны.

А вот в Москве все совсем по-другому: там все бабы от природы страшные. И фиг его знает почему: то ли потому, что здесь ягель не растет, то ли экология плохая. В Москве вообще знаете как? Не успела баба еще и родиться-то толком — только головой наружу вылезла — а все акушеры уже самоизолировались. Так что бедной маленькой бабе приходится как-то самой до конца рождаться, самой себе перегрызать пуповину, и прям с голой ***ой бегом бежать в ближайший салон красоты.

Там ее быстренько отскрабят, маску от опухлости морды сделают, волосики красиво уложат — и совсем другое дело сразу! А в день выписки из роддома им еще специальный макияж делают: чтобы их новоиспеченные папы до конца жизни заиками не остались.





Да, вот так мы тут все и живем испокон веков. Вернее, жили. Пока вы, Сергей Семенович, не закрыли все салоны красоты и даже собачьи парикмахерские! И, главное, еще как: никого заранее не предупредив. Просто на ровном месте: никаких вам больше маникюров-шманикюров и прочих эпиляций, сидите дома и жуйте имбирь по три тыщи за кило вместо ягеля. Проявите гражданскую сознательность.

А я, например, эту гражданскую сознательность и без ваших указов с середины марта проявляла и никуда из дома не выходила. Потому что на 29-е число я записалась в салон, где мне должны были покрасить волосы в одном месте и выдрать их в других местах. А для того, чтобы эти ненужные волосы легче из тебя выдирались — сначала их там еще нужно как следует отрастить.





Поэтому я две недели мужественно обрастала шерстью и бровями, не смотрела на себя в зеркало и не выходила из комнаты, чтобы не совершать ошибку, которая могла кому-то стоить рассудка. И вот аккурат к 25 марта я уже почти что закончила трансформацию в самку йети, а мой муж к тому времени уже неделю как от меня уехал за 150 км от Москвы. Сказал, что поехал на объект, но мало ли кто что говорит? Путин, вон, тоже, всем сказал что можно месяц не работать, а зарплату все равно получать. Иииииии? Не подскажете, кстати, в каком окошечке нынче бесплатные зарплаты раздают? А то я сдуру записать не успела.

А вот теперь прикиньте, Сергей Семенович, масштабы катастрофы: муж от меня ушел, я с горестными завываниями брожу одна по пустой квартире, царапая когтями ламинат и волоча за собой два метра нежелательных дредов, и от выхода в окно меня удерживает только оно: вожделенное двадцать девятое число.

Но тут я вдруг краем уха слышу в телевизоре новость: дословно уже не вспомню — у меня после того инсульта еще память до конца не восстановилась, но смысл был примерно такой: Сергей Семенович велел вам передать, что никакого тебе салона красоты 29 числа. И еще посоветовал жевать ягель. Ну или на крайняк имбирь — тут уже сама смотри, на что у тебя теперь денег хватит.





А денег у меня хватило только на помазок, пачку одноразовых бритвенных станков и на тюбик какой-то краски. Я даже не уверена в том, что это была краска именно для волос — похожий тюбик у меня в прихожей где-то валяется, я такой краской старые угги пыталась покрасить, но получилась какая-то фигня. Вот прям точно такая же, какая сейчас у меня на голове!

И это я еще молчу про многочисленные шрамы от рваных ран по всему телу.

Муж, к слову, так до сих пор домой и не вернулся.

За что вы так с нами, Сергей Семенович? Что плохого вам сделали московские женщины? Мы же никогда не лезли не в свои дела — ну кто-то, например, опять украл денег из бюджета и сидит себе довольный, плитку меняет в триста двадцать пятый раз — мы ж ему не мешаем. Ну а что ему-то тогда от нас надо? Вы не знаете случайно, Сергей Семенович?





Короче, вот что я вам скажу: может, конечно, Путин даст мне денег на новые волосы и 30%-ный скидос на лейкопластырь, но вот шрамы на сердце пластырем-то не заклеишь. Это уже на всю жизнь.

Если вы владелец салона красоты или просто работаете в бьюти-сфере и сами ушли на каникулы, расскажите нам о своем опыте по адресу lina@tutby.com