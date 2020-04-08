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Белорусские разведчики соревнуются в тактической стрельбе

08.04.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подразделения специальной и войсковой разведки Западного оперативного командования белорусской армии участвуют в чемпионате по тактической стрельбе. Чемпионат проходит на Гожском полигоне, он продлится с 7 по 9 апреля, пишет Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.


Скриншот из видео ВоенТВ

Согласно сообщению, соревнования пройдут в четыре этапа. Используются различные виды оружия, включая ПМ и автомат Калашникова, в дневное и ночное время и на дальности от 10 до 150 метров.

Всего планируется выполнить больше 40 специальных упражнений по стрельбе.

Ранее мы писали о том, что белорусская военная техника участвует сейчас в репетиции Парада Победы 9 мая.

 
 
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Чемпионат проходит с 7 по 9 апреля на Гожском полигоне.
 
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