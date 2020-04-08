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Дезинфекция общественных мест и транспорта проходит в Витебске

08.04.2020 16:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дезинфекция общественных мест и транспорта проходит в ВитебскеВитебске" class="one-news__figure-img">

Коммунальные и дорожные службы вышли на улицы города. Спецтехника проводит санобработку городских магистралей. Еще одна машина дезинфицирует остановки общественного транспорта. Внимание к местам, где бывает больше всего людей. В трамваях и троллейбусах трижды в день проводится уборка, а также дополнительная обработка салонов. Дезинфицируют и подъезды жилых домов. Специалисты в защитных костюмах протирают поручни, почтовые ящики, дверные ручки.

В Витебске ежедневно заседает областной оперативный штаб. Он занимается координацией деятельности в борьбе с COVID-19. Сегодня к работе приступил новый начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

В регионе приступили к пошиву новых защитных костюмов для врачей. Все модели уже согласованы с медиками. Швейные предприятия области наращивают объемы выпуска масок. В сутки шьют до 70 тысяч. Чтобы не испытывать проблем с сырьём, закупили материалы для пошива еще 800 тысяч масок. Уже 50 предприятий заняты в производстве защитных средств для врачей и жителей региона. 


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Теги: Витебск
 
 
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Коммунальные и дорожные службы вышли на улицы города. Спецтехника проводит санобработку городских магистралей. Еще одна машина дезинфицирует остановки...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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