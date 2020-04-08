На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

Сегодня торжественным митингом-реквиемом в урочище Стриево Курганского сельсовета завершился I этап Международной акции «Во славу общей Победы!» на территории Смолевичского района.

Место завершения акции было выбрано не случайно: лесная поляна на стыке Червенского и Смолевичского районов — место дислокации партизанской бригады «Разгром». Здесь же в годы Великой Отечественной войны размещался и районный комитет партии, о чем свидетельствуют мемориальные таблицы. «Разгром» — одно их крупнейших партизанских соединений Беларуси: 6 отрядов, около 2000 бойцов. Действовала на территории сразу нескольких районов Минской области. Участвовала и в крупнейших операциях.

Шесть скрещенных автоматов, установленных в мемориальном комплексе, — символ шести партизанских отрядов, входивших в бригаду «Разгром».

Именно здесь было решено поставить финальную точку в районном этапе по сбору земли с мест воинских захоронений и мест боевой славы.

В торжественной атмосфере звучали слова признательности в адрес тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу родины, слова напутствия молодому поколению и слова надежды, что война больше никогда не повторится.

После забора земли и возложения цветов группа почтила память павших минутой молчания. В завершение митинга настоятель прихода храма Рождества Христова агрогородка Алесино иерей Николай Пашкевич освятил землю, взятую с места захоронения.

Подробнее — на страницах «КС».



























