Сегодня торжественным митингом-реквиемом в урочище Стриево Курганского сельсовета завершился I этап Международной акции «Во славу общей Победы!» на территории Смолевичского района.

Место завершения акции было выбрано не случайно: лесная поляна на стыке Червенского и Смолевичского районов — место дислокации партизанской бригады «Разгром». Здесь же в годы Великой Отечественной войны размещался и районный комитет партии, о чем свидетельствуют мемориальные таблицы. «Разгром» — одно их крупнейших партизанских соединений Беларуси: 6 отрядов, около 2000 бойцов. Действовала на территории сразу нескольких районов Минской области. Участвовала и в крупнейших операциях.

Шесть скрещенных автоматов, установленных в мемориальном комплексе, — символ шести партизанских отрядов, входивших в бригаду «Разгром».

Именно здесь было решено поставить финальную точку в районном этапе по сбору земли с мест воинских захоронений и мест боевой славы.

В торжественной атмосфере звучали слова признательности в адрес тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу родины, слова напутствия молодому поколению и слова надежды, что война больше никогда не повторится.

После забора земли и возложения цветов группа почтила память павших минутой молчания. В завершение митинга настоятель прихода храма Рождества Христова агрогородка Алесино иерей Николай Пашкевич освятил землю, взятую с места захоронения.

Подробнее — на страницах «КС».

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»

На Смолевиччине завершился первый этап акции «Во славу общей Победы!»