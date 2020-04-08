47-метровую хищную колонию из миллионов организмов сняли на видео. Она выглядит очень странно

Источник материала: Tut.by

У побережья Австралии исследователям удалось снять огромную колонию, состоящую из миллионов мелких живых существ отряда сифонофоров. Длина этой колонии — около 47 метров, и это, по сути, полноценный живой организм-хищник. Выглядит это странно, но красиво: взгляните сами!