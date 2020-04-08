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Вам предлагают арендовать целый зал в одном из столичных кинотеатров
Источник материала: Tut.by
С завтрашнего дня у минчан появится возможность
Сегодня стало известно, что с 9 апреля временно
Организаторы делятся, что в арендованном кинотеатре вы можете посмотреть фильм или любой другой контент в одиночку, с любимым человеком или в компании друзей:
— А можете не ограничиваться кино и использовать экран, чтобы эпично поиграть на консоли, посмотреть концерт или прямой эфир, устроить караоке-баттл. При необходимости мы предоставим вам микрофон.
В стоимость услуги также входит подача напитков и закусок снек-бара и кофейни со скидкой 30% в выбранный вами кинозал. Время нахождения в кинотеатре можно продлевать: каждый последующий час будет стоить 29 рублей. Но, если вы выбрали фильм из расписания кинотеатра и он длится более двух часов, переплачивать не нужно.
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С завтрашнего дня у минчан появится возможность арендовать один из залов частного кинотеатра VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall by Silver Screen для индивидуального пользования. Стоить...
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