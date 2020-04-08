Вам предлагают арендовать целый зал в одном из столичных кинотеатров

Источник материала: Tut.by

С завтрашнего дня у минчан появится возможность арендовать один из залов частного кинотеатра VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall для индивидуального пользования. Стоить такая услуга будет 99 рублей за два часа.



Один из залов VOKA cinema. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня стало известно, что с 9 апреля временно не будут работать два кинотеатра частной киносети Silver Screen cinemas, но третий — VOKA cinema — свою работу продолжит. Теперь здесь можно будет арендовать один из кинозалов на выбор. Все они просторные, с большим расстоянием между рядами и оснащены новейшими технологиями изображения и звука.

Организаторы делятся, что в арендованном кинотеатре вы можете посмотреть фильм или любой другой контент в одиночку, с любимым человеком или в компании друзей:

— А можете не ограничиваться кино и использовать экран, чтобы эпично поиграть на консоли, посмотреть концерт или прямой эфир, устроить караоке-баттл. При необходимости мы предоставим вам микрофон.

В стоимость услуги также входит подача напитков и закусок снек-бара и кофейни со скидкой 30% в выбранный вами кинозал. Время нахождения в кинотеатре можно продлевать: каждый последующий час будет стоить 29 рублей. Но, если вы выбрали фильм из расписания кинотеатра и он длится более двух часов, переплачивать не нужно.

Когда: с 9 апреля

Где: VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall by Silver Screen

Сколько: 99 рублей за 2 часа